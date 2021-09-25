На Буковині зафіксували 253 нових випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Чернівецькій області за 25 вересня зафіксували 253 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужало 138 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 87 361 випадок хвороби. За останню добу 138 людей одужало, 20 482 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 1 979 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1035 ПЛР-дослідження та 1043 експрес-тестів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 387 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 557 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.