На Буковине зафиксировали 253 новых случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Черновицкой области за 25 сентября зафиксировали 253 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 138 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 87 361 случай болезни. За последние сутки 138 человек выздоровели, 20 482 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 1979 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1035 ПЦР-исследования и 1043 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 387 750 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 557 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.