На Буковині зафіксовано 49 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На Буковині підтверджено ще 49 випадків COVID-19. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондент УНН.
"Станом на сьогодні до лабораторного центру було доправлено та опрацьовано 418 зразків, з них виявлено 49 випадків зараження коронавірусною інфекцією", - сказав Осачук.
За його словами, з 49 нових випадків, 22 припадає на Чернівці.
"Лікарі офіційно підтвердили ще 40-м буковинцям факт їх одужання. Загалом станом на сьогодні вже 298 людей одужало", - розповів очільник області.
Осачук наголосив, що загалом на Буковині COVID-19 зафіксовано у 2 097 людей.
Нагадаємо, у Хмельницькому зафіксовано 20 нових випадків COVID-19.