На Буковині зафіксовано 49 нових випадків COVID-19

"Станом на сьогодні до лабораторного центру було доправлено та опрацьовано 418 зразків, з них виявлено 49 випадків зараження коронавірусною інфекцією", - сказав Осачук.

За його словами, з 49 нових випадків, 22 припадає на Чернівці.

"Лікарі офіційно підтвердили ще 40-м буковинцям факт їх одужання. Загалом станом на сьогодні вже 298 людей одужало", - розповів очільник області.

Осачук наголосив, що загалом на Буковині COVID-19 зафіксовано у 2 097 людей.

Нагадаємо, у Хмельницькому зафіксовано 20 нових випадків COVID-19.