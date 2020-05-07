На Буковине зафиксировано 49 новых случаев COVID-19

"По состоянию на сегодня в лабораторный центр были доставлены и обработаны 418 образцов, из них выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - сказал Осачук.

По его словам, из 49 новых случаев, 22 приходится на Черновцы.

"Врачи официально подтвердили еще у 40 буковинцев факт их выздоровления. В общем на сегодня уже 298 человек выздоровели", - рассказал руководитель области.

Осачук отметил, что в целом на Буковине COVID-19 зафиксирован у 2097 человек.

Напомним, в Хмельницком зафиксировано 20 новых случаев COVID-19.