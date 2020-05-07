На Буковине зафиксировано 49 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. На Буковине подтверждено еще 49 случаев COVID-19. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодня в лабораторный центр были доставлены и обработаны 418 образцов, из них выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - сказал Осачук.
По его словам, из 49 новых случаев, 22 приходится на Черновцы.
"Врачи официально подтвердили еще у 40 буковинцев факт их выздоровления. В общем на сегодня уже 298 человек выздоровели", - рассказал руководитель области.
Осачук отметил, что в целом на Буковине COVID-19 зафиксирован у 2097 человек.
Напомним, в Хмельницком зафиксировано 20 новых случаев COVID-19.