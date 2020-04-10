На Буковині за добу виявили 30 випадків коронавірусу, загалом – уже 409

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Буковині сьогодні, 10 квітня, офіційно підтверджено ще 30 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 409 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.