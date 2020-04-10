На Буковині за добу виявили 30 випадків коронавірусу, загалом – уже 409
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Буковині сьогодні, 10 квітня, офіційно підтверджено ще 30 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 409 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.
За інформацією очільника області, за минулу добу померли троє осіб, у двох із них діагностували коронавірус, у однієї – підозра на COVID-19. Таким чином, у Чернівецькій області зафіксовано 13 летальних випадків.
У дев’яти хворих було діагностовано COVID-19, у однієї особи підозру на коронавірус скасовано, на аналізи ще трьох наразі очікують.
Серед інфікованих на Буковині є 5 священників. Один із них, із Новоселицького району, контактував із 123 своїми вірянам, а опісля – ще з 4 священнослужителями.
У Герцаївському районі священник як контактна особа має підозру на COVID-19, його дружина вже захворіла.
Також заражений коронавірусом священнослужитель із великим числом контактних осіб є у Чернівцях.
Нагадаємо, в Україні уже понад 2 тисячі випадків COVID-19, з них 69 летальні.