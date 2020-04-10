На Буковине за сутки обнаружили 30 случаев коронавируса, в общем - уже 409

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На Буковине сегодня, 10 апреля, официально подтверждено еще 30 случаев заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 409 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.