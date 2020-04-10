На Буковине за сутки обнаружили 30 случаев коронавируса, в общем - уже 409
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На Буковине сегодня, 10 апреля, официально подтверждено еще 30 случаев заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 409 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.
По информации главы области, за прошедшие сутки умерли три человека, у двух из них диагностировали коронавирус, у одного - подозрение на COVID-19. Таким образом, в Черновицкой области зафиксировано 13 летальных случаев.
В девяти больных был диагностирован COVID-19, у одного лица подозрение на коронавирус отменено, анализы еще трех пока ждут.
Среди инфицированных на Буковине есть 5 священников. Один из них, из Новоселицкого района, контактировал с 123 своими верующим, а после - еще с 4 священнослужителями.
В Герцаевском районе священник как контактное лицо подозревается в COVID-19, его жена уже заболела.
Также зараженный коронавирусом священнослужитель с большим числом контактных лиц есть в Черновцах.
Напомним, в Украине уже более 2000 случаев COVID-19, из них 69 летальных.