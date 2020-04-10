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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 13568 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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На Буковине за сутки обнаружили 30 случаев коронавируса, в общем - уже 409

На Буковине за сутки обнаружили 30 случаев коронавируса, в общем - уже 409

Киев  •  УНН

 • 12202 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На Буковине сегодня, 10 апреля, официально подтверждено еще 30 случаев заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 409 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.

По информации главы области, за прошедшие сутки умерли три человека, у двух из них диагностировали коронавирус, у одного - подозрение на COVID-19. Таким образом, в Черновицкой области зафиксировано 13 летальных случаев.

В девяти больных был диагностирован COVID-19, у одного лица подозрение на коронавирус отменено, анализы еще трех пока ждут.

Среди инфицированных на Буковине есть 5 священников. Один из них, из Новоселицкого района, контактировал с 123 своими верующим, а после - еще с 4 священнослужителями.

В Герцаевском районе священник как контактное лицо подозревается в COVID-19, его жена уже заболела.

Также зараженный коронавирусом священнослужитель с большим числом контактных лиц есть в Черновцах.

Напомним, в Украине уже более 2000 случаев COVID-19, из них 69 летальных.

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