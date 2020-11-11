На Буковині за добу від COVID-19 одужало вдвічі менше людей, ніж захворіло

Так, загалом на Буковині зафіксовано 26 699 випадків хвороби. За останню добу 184 людини одужало, 11 827 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 527 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1410 зразків.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 489 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 947 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.