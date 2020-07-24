На Буковині за добу від COVID-19 одужало 92 людини

"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5485 осіб. 92 буковинців сьогодні одужали від COVID-19", - повідомив Осачук.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 61 851 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 551 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.