На Буковині за добу від COVID-19 одужало 92 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На Буковині 23 липня офіційно підтверджено ще 42 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 476 зразків. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5485 осіб. 92 буковинців сьогодні одужали від COVID-19", - повідомив Осачук.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 61 851 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 551 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.