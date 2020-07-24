На Буковине за сутки от COVID-19 выздоровели 92 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На Буковине 23 июля официально подтверждено еще 42 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 476 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5485 человек. 92 буковинца сегодня (23 июля — ред.) выздоровели от COVID-19”, — сообщил Осачук.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 61851 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1551 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.