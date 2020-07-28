На Буковині вже понад півтисячі хворих на гепатити В та С

Зазначається, що на гепатит С хворіє вдвічі більше людей, ніж на гепатит В (352 проти 178).

З початку року в області зафіксовано ще 17 нових пацієнтів з гепатитом В та 116 - з гепатитом С.

Відзначимо, що гепатит В невиліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Втім, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При гепатиті В призначають терапію, а саме препарати: "Тенофовір" або "Ентекавір".

У той же час, гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С - це: "Софосбувір", "Софосбувір" у комбінації з "Ледіпасвіром" і "Софосбувір" в комбінації з "Даклатасвіром".

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С. З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.