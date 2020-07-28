На Буковине уже более полутысячи больных гепатитами В и С
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Более полутысячи жителей Черновицкой области имеют диагноз "хронический вирусный гепатит" В или С. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, передает УНН.
Отмечается, что гепатитом С болеет вдвое больше людей, чем гепатитом В (352 против 178).
С начала года в области зафиксировано еще 17 новых пациентов с гепатитом В и 116 - с гепатитом С.
Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: "Тенофовир" или "Энтекавир".
В то же время, гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине официально зарегистрированы препараты от гепатита С - это: "Софосбувир", "Софосбувир" в сочетании с "Ледипасвиром" и "Софосбувир" в сочетании с "Даклатасвиром".
УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С. С такой социальной инициативой выступила компания HETERO. На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.