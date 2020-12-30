На Буковині вже 40 тис. інфікованих COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 202 нових випадки інфікування COVID-19, коли одужала 381 людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
Так, загалом на Буковині зафіксовано 40 017 випадків хвороби. За останню добу 381 людей одужало, 28 840 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 784 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 940 зразків.
Більше подробиць голова ОДА не навів.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 045 348 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 18 324 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.