На Буковине уже 40 тыс. инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 202 новых случая инфицирования COVID-19, когда выздоровела 381 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 40 017 случаев болезни. За последние сутки 381 человек выздоровел, 28 840 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 784 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 940 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 045 348 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 18 324 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.