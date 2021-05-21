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На Буковині виявили 77 нових випадків коронавірусу за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 77 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужали 595 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині виявили 77 нових випадків коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 78 731 випадки хвороби. За останню добу 595 осіб одужало, 73 252 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 7333 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 569 ПЛР-досліджень та 665 експрес-тести.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 170 398 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 48 899 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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