На Буковине обнаружили 77 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 77 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 595 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 731 случая болезни. За последние сутки 595 человек выздоровели, 73 252 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло января 7333 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 569 ПЦР-исследований и 665 экспресс-тесты.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 170 398 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 48 899 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.