На Буковині виявили 69 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Чернівецькій області за 5 вересня зафіксували 69 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужало 4 особи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 82 530 випадків хвороби. За останню добу 4 людини одужало, 78 704 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 852 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 421 ПЛР-дослідження та 307 експрес-тестів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 297 534 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 983 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.