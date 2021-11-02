На Буковині виявили 649 нових випадків коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 107 478 випадків хвороби. За останню добу 276 людей одужало, 88 509 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померла 2 461 людина. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 2372 ПЛР-досліджень та 388 експрес-тестів.