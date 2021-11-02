На Буковине обнаружили 649 новых случаев коронавируса за сутки

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 107 478 случаев болезни. За последние сутки 276 человек выздоровело, 88 509 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умер 2 461 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 2372 ПЦР-исследований и 388 экспресс-тестов.