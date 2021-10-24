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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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На Буковині виявили 459 нових випадків інфікування коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за 24 жовтня зафіксували 459 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужало 205 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині виявили 459 нових випадків інфікування коронавірусом

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 102 587 випадків хвороби. За останню добу 205 людей одужало, 86 912 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 336 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 2012 ПЛР-дослідження та 1217 експрес-тестів.

Доповнення

Від сьогодні, з 24 жовтня, Чернівецька область посилила карантин.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 769 405 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 63 872 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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