На Буковине обнаружили 459 новых случаев инфицирования коронавирусом

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 102 587 случаев болезни. За последние сутки 205 человек выздоровели, 86 912 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2336 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 2012 ПЦР-исследования и 1217 экспресс-тестов.

Дополнение

С сегодняшнего дня, с 24 октября, Черновицкая область усилила карантин.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 769 405 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 872 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.