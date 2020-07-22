На Буковині виявили 39 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На Буковині 22 липня офіційно підтверджено ще 39 випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр сьогодні опрацював 282 зразки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“87 буковинців одужали від коронавірусу сьогодні, 22 липня. Разом із тим фахівці лабораторного центру виявили 39 нових випадків зараження. Усього було досліджено 282 зразки”, — йдеться у повідомленні.
Осачук додав, що загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5443 особи.
“Частка позитивних результатів із числа опрацьованих аналізів останнім часом почала незначно, та все ж зростати. Пропорційно до цього показника збільшується і кількість госпіталізованих до лікарень пацієнтів, а отже і навантаження на медиків. Тож нагадую вам про маски, антисептики і соціальну дистанцію. Про те, що зараз краще не ходити на хрестини, весілля і не організовувати випускні вечори. Нашим лікарям дуже потрібен відпочинок, у них попереду непроста осінь”, — написав очільник облдержадміністрації.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 995 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 534 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.