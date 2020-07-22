На Буковині виявили 39 нових випадків коронавірусу

“87 буковинців одужали від коронавірусу сьогодні, 22 липня. Разом із тим фахівці лабораторного центру виявили 39 нових випадків зараження. Усього було досліджено 282 зразки”, — йдеться у повідомленні.

Осачук додав, що загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5443 особи.

“Частка позитивних результатів із числа опрацьованих аналізів останнім часом почала незначно, та все ж зростати. Пропорційно до цього показника збільшується і кількість госпіталізованих до лікарень пацієнтів, а отже і навантаження на медиків. Тож нагадую вам про маски, антисептики і соціальну дистанцію. Про те, що зараз краще не ходити на хрестини, весілля і не організовувати випускні вечори. Нашим лікарям дуже потрібен відпочинок, у них попереду непроста осінь”, — написав очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 995 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 534 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.