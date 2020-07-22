На Буковине обнаружили 39 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. На Буковине 22 июля официально подтверждено еще 39 случаев заражения коронавируса. Всего лабораторный центр сегодня обработал 282 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“87 буковинцев выздоровели от коронавируса сегодня, 22 июля. Вместе с тем специалисты лабораторного центра обнаружили 39 новых случаев заражения. Всего было исследовано 282 образца”, — говорится в сообщении.
Осачук добавил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5443 человека.
“Доля положительных результатов из числа обработанных анализов в последнее время начала незначительно, но все же расти. Пропорционально этому показателю увеличивается и количество госпитализированных в больницы пациентов, а значит и нагрузка на медиков. Поэтому напоминаю вам про маски, антисептики и социальную дистанцию. О том, что сейчас лучше не ходить на крестины, свадьбы и не организовывать выпускные вечера. Нашим врачам очень нужен отдых, у них впереди непростая осень”, — написал глава облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60995 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1534 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.