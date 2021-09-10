На Буковині виявили 251 випадок коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Чернівецькій області за 10 вересня зафіксували 251 новий випадок інфікування COVID-19, також в області одужало 55 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 83 515 випадки хвороби. За останню добу 55 людей одужало, 78 927 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 874 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 854 ПЛР-дослідження та 1102 експрес-тестів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 310 554 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 251 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.