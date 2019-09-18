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На Буковині викрили групу, яка займалася незаконним виробництвом цигарок та алкоголю

На Буковині викрили групу, яка займалася незаконним виробництвом цигарок та алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Чернівецькій області викрили групу осіб, яка організувала мережу незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв, а також канал постачання тютюнових виробів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

“П’ятеро мешканців Кіцманського району облаштували у власних домогосподарствах та орендованих складських приміщеннях підпільне виробництво контрафактної горілчаної продукції. Товар виготовляли з нелегально ввезеної на територію України сировини низької якості”, — сказано у повідомленні.

Готовий фальсифікат під виглядом відомих брендів з фальшивими акцизними марками зловмисники збували оптом та в роздріб через мережу закладів харчування і торгівлі.

Під час санкціонованих слідчих дій у місцях виробництва та зберігання контрафактної продукції правоохоронці виявили тринадцять тонн спирту невідомого походження, понад чотири тисячі пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв та майже двадцять п’ять тисяч пачок контрафактних цигарок.

За попередніми оцінками вартість вилученої продукції становить більш ніж два мільйони гривень. Крім того, виявлено чотири з половиною тисячі підроблених марок акцизного податку, порожні пляшки, етикетки, спеціальне обладнання для пакування фальсифікованої продукції, а також понад двадцять сім тисяч доларів США, три з половиною тисячі євро та шістдесят тисяч гривень.

Функціонування нелегального збуту контрафактної продукції сприяло тінізації економіки та могло завдати значної шкоди здоров’ю громадян.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львівській області викрили організоване злочинне угруповання, яке створило масштабну мережу незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв.

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