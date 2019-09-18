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На Буковине разоблачили группу, которая занималась незаконным производством сигарет и алкоголя

Киев  •  УНН

 • 9037 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Черновицкой области разоблачили группу лиц, организовавших сеть незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков, а также канал поставки табачных изделий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“Пятеро жителей Кицманского района обустроили в своих домохозяйствах и арендованных складских помещениях подпольное производство контрафактной водочной продукции. Товар изготавливали из нелегально ввезенного на территорию Украины сырья низкого качества”, — говорится в сообщении.

Готовый фальсификат под видом известных брендов с фальшивыми акцизными марками злоумышленники сбывали оптом и в розницу через сеть заведений питания и торговли.

Во время санкционированных следственных действий в местах производства и хранения контрафактной продукции правоохранители обнаружили тринадцать тонн спирта неизвестного происхождения, более четыре тысячи бутылок незаконно изготовленных алкогольных напитков и почти двадцать пять тысяч пачек контрафактных сигарет.

По предварительным оценкам стоимость изъятой продукции составляет более двух миллионов гривен. Кроме того, обнаружено четыре с половиной тысячи поддельных марок акцизного налога, пустые бутылки, этикетки, специальное оборудование для упаковки фальсифицированной продукции, а также более двадцать семи тысяч долларов США, три с половиной тысячи евро и шестьдесят тысяч гривен.

Функционирование нелегального сбыта контрафактной продукции способствовало тенизации экономики и могло нанести значительный вред здоровью граждан.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам дела сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области разоблачили организованную преступную группировку, которая создала масштабную сеть незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков.

Украинские Национальные Новости

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