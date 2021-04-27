На Буковині від COVID-19 одужало вже 60 тис. осіб

Деталі:

Так, загалом на Буковині зафіксовано 76 742 випадків хвороби. За останню добу 596 людей одужали, 60 009 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померла 1632 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 659 зразків для ПЛР-досліджень та провів 69 експрес-тестів.

Більше подробиць голова ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 030 333 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 42 518 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.