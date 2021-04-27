На Буковине от COVID-19 выздоровели уже 60 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 108 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 596 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Детали:
Так, в целом на Буковине зафиксировано 76 742 случаев болезни. За последние сутки 596 человек выздоровели, 60 009 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерла 1632 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 659 образцов для ПЦР-исследований и провел 69 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 030 333 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 42 518 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.