На Буковині спецслужби цілодобово перевіряють людей на карантинних постах

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Чернівецькій області поліцейські, рятувальники на медики цілодобово перебувають на карантинних постах та перевіряють людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.

“Спільно з рятувальниками, представниками держпродспоживслужби і медиками поліцейські проводять профілактичну роботу серед населення та перевіряють дотримання перевізниками та суб’єктами господарювання обмежень, встановлених Кабінетом міністрів України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у Чернівецькій області для запобігання поширенню коронавірусної інфекції цілодобово функціонують 9 карантинних постів.

Зокрема, 5 карантинно-епідеміологічних постів розташовані поблизу стаціонарних дорожніх поліцейських станцій у селах Звенячин Заставнівського району, Атаки Хотинського району, Оршівці Кіцманського району, містах Вижниця та Новодністровськ.

“Поліцейські сприяють медпрацівникам у проведенні безконтактного заміру температури водіїв автотранспорту та їхніх пасажирів, а також рятувальникам у проведенні дезінфекційних заходів”, — додається у повідомленні.

Так, ще 4 карантинно-поліцейські пости розгорнуто в селах Топорівці Новоселицького району, Грозинці Хотинського району, а також у Брусниці на Кіцманщині. Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з населенням щодо підстав і причин самоізоляції за місцем проживання.

Нагадаємо, на в’їзді до Чернівців розташували контрольно-пропускні пункти, на яких приїжджим міряють температуру та розпитують про мету поїздки.

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