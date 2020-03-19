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На Буковине спецслужбы круглосуточно проверяют людей на карантинных постах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В Черновицкой области полицейские, спасатели на медики круглосуточно находятся на карантинных постах и проверяют людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

“Совместно со спасателями, представителями Госпродпотребслужбы и медиками полицейские проводят профилактическую работу среди населения и проверяют соблюдение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом министров Украины”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в Черновицкой области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции круглосуточно функционируют 9 карантинных постов.

В частности, 5 карантинно-эпидемиологических постов расположены вблизи стационарных дорожных полицейских станций в селах Звенячин Заставнивского района, Атаки Хотинского района, Оршовцы Кицманского района, городах Вижница и Новоднестровск.

“Полицейские способствуют медработникам в проведении бесконтактного измерения температуры водителей автотранспорта и их пассажиров, а также спасателям в проведении дезинфекционных мероприятий”, — добавляется в сообщении.

Так, еще 4 карантинно-полицейские посты развернуты в селах Топоривци Новоселицкого района, Грозинцы Хотинского района, а также в Бруснице в Кицманском районе. Правоохранители проводят разъяснительную работу с населением относительно оснований и причин самоизоляции по месту жительства.

Напомним, на въезде в Черновцы разместили контрольно-пропускные пункты, на которых приезжим измеряют температуру и расспрашивают о цели поездки.

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