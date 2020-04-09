На Буковині розповіли про стан пацієнтів з COVID-19 у реанімації

“У Чернівецькій міській лікарні № 1 є четверо недужих у реанімаційному відділенні. Усі вони на кисневій підтримці. Одна з пацієнток має двобічну пневмонію та поліноз, тобто алергію, яка ускладнює перебіг хвороби. Ще в однієї хворої правобічна пневмонія та цукровий діабет. Жінка у тяжкому стані, проте до реанімації її перевели не через хворі легені, а через проблеми із серцем", - йдеться в повідомленні.

Також вказано, що сьогодні до лікарні “швидка” привезла пацієнтку у тяжкому стані із двобічною пневмонією, полівалентною алергією. Її одразу ж госпіталізували до реанімації. Стан четвертого пацієнта стабілізується, його планують перевести у відділення.

Повідомляється, що "у реанімаційному відділенні обласної лікарні перебувають п’ятеро пацієнтів, один — із підтвердженою коронавірусною інфекцією та четверо — із підозрою. Усі вони на кисневій дотації".

"У реанімації обласної дитячої лікарні є двоє пацієнтів із підозрою на коронавірус. Це 12-річний хлопчик, який також хворіє на цукровий діабет, та двотижневе немовля. Стан дітей покращився, їх готують до переведення у відділення", - зазначається в повідомленні.

Також у реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває троє пацієнтів із підозрою на COVID-19. Вони на кисневій підтримці. Один із хворих має позитивну динаміку, його планують перевести у відділення. Стан двох інших поки що стабільно тяжкий.

В ОДА повідомили також, що троє хворих на кисневій дотації лежать у Сторожинецькій центральній районній лікарні. Стан їхній — середньої тяжкості. Коронавірус підтверджено у одного з цих недужих.

"Пацієнтці у тяжкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. У неї підозрюють коронавірус, жінка на кисневій дотації", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, у Хотинській центральній районній лікарні надають допомогу двом пацієнткам із COVID-19. Одна має двобічну пневмонію та перебуває на кисневій дотації. У іншої немає ознак респіраторного захворювання, її стан тяжкий через супутнє захворювання.

Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки COVID-19, з них у Чернівецькій області — 302 випадки.