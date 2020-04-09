На Буковине рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 в реанимации

"В Черновицкой городской больнице № 1 четверо больных в реанимационном отделении. Все они на кислородной поддержке. Одна из пациенток имеет двустороннюю пневмонию и поллиноз, то есть аллергию, которая осложняет течение болезни. Еще у одной больной правосторонняя пневмония и сахарный диабет. Женщина в тяжелом состоянии, однако в реанимацию ее перевели не из-за больных легких, а из-за проблем с сердцем", - говорится в сообщении.

Также указано, что сегодня в больницу "скорая" привезла пациентку в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, поливалентной аллергией. Ее сразу же госпитализировали в реанимацию. Состояние четвертого пациента стабилизируется, его планируют перевести в отделение.

Сообщается, что "в реанимационном отделении областной больницы находятся пятеро пациентов, один - с подтвержденной коронавирусной инфекцией и четверо - с подозрением. Все они на кислородной дотации".

"В реанимации областной детской больницы есть двое пациентов с подозрением на коронавирус. Это 12-летний мальчик, который также болеет сахарным диабетом, и двухнедельный младенец. Состояние детей улучшилось, их готовят к переводу в отделение", - отмечается в сообщении.

Также в реанимации Глыбокской центральной районной больницы находятся трое пациентов с подозрением на COVID-19. Они на кислородной поддержке. Один из больных имеет положительную динамику, его планируют перевести в отделение. Состояние двух других пока стабильно тяжелое.

В ОГА сообщили также, что трое больных на кислородной дотации лежат в Сторожинецкой центральной районной больнице. Состояние их - средней тяжести. Коронавирус подтвержден у одного из этих больных.

"Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы. У нее подозревают коронавирус, женщина на кислородной дотации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Хотинской центральной районной больнице оказывают помощь двум пациенткам с COVID-19. Одна имеет двустороннюю пневмонию и находится на кислородной дотации. У другой нет признаков респираторного заболевания, ее состояние тяжелое из-за сопутствующего заболевания.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая COVID-19, из них в Черновицкой области - 302 случая.