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На Буковині п’ятеро людей потрапили до реанімації отруївшись грибами

На Буковині п’ятеро людей потрапили до реанімації отруївшись грибами

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Вижницькому районі Чернівецької області п’ятеро людей отруїлися грибами та були госпіталізовані до реанімаційного відділення. Про це УНН повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької області.

“3 дітей, 1 дорослий і 1 підліток госпіталізовані в реанімаційне відділення”, — сказано у повідомленні.

Як повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької області, всі госпіталізовані знаходяться у середньому стані, важких випадків немає.

Нагадаємо, на курорті в Карпатах отруїлися грибами двоє туристів.

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