На Буковині п’ятеро людей потрапили до реанімації отруївшись грибами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Вижницькому районі Чернівецької області п’ятеро людей отруїлися грибами та були госпіталізовані до реанімаційного відділення. Про це УНН повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької області.
“3 дітей, 1 дорослий і 1 підліток госпіталізовані в реанімаційне відділення”, — сказано у повідомленні.
Як повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької області, всі госпіталізовані знаходяться у середньому стані, важких випадків немає.
Нагадаємо, на курорті в Карпатах отруїлися грибами двоє туристів.