На Буковине пять человек попали в реанимацию отравившись грибами

“3 детей, 1 взрослый и 1 ребенок госпитализированы в реанимационное отделение”, — говорится в сообщении.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Черновицкой области, все госпитализированные находятся в среднем состоянии, тяжелых случаев нет.

Напомним, на курорте в Карпатах отравились грибами двое туристов.