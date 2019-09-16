На Буковине пять человек попали в реанимацию отравившись грибами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Выжницком районе Черновицкой области пять человек отравились грибами и были госпитализированы в реанимационное отделение. Об этом сообщили УНН в департаменте здравоохранения Черновицкой области.
“3 детей, 1 взрослый и 1 ребенок госпитализированы в реанимационное отделение”, — говорится в сообщении.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Черновицкой области, все госпитализированные находятся в среднем состоянии, тяжелых случаев нет.
Напомним, на курорте в Карпатах отравились грибами двое туристов.