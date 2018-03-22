На Буковині на 8 років позбавили волі чоловіка, який зарізав власного сина
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сторожинецький районний суд визнав винним 76-річного жителя смт Красноїльськ Чернівецької області у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.
"У вересні 2017 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на території власного господарства вступив у словесний конфлікт зі своїм сином, у результаті якого завдав останньому ножові поранення. Смерть потерпілого настала від масивної внутрішньої кровотечі", - зазначили в прокуратурі.
За скоєння злочину суд виніс вирок обвинуваченому у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.
Нагадаємо, на Чернігівщині поліція затримала раніше судимого чоловіка, який побив дворічну дівчинку, внаслідок чого вона померла.