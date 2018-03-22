На Буковине на 8 лет лишили свободы мужчину, который зарезал собственного сына
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сторожинецкий районный суд признал виновным 76-летнего жителя пгт Красноильск Черновицкой области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"В сентябре 2017 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории собственного хозяйства вступил в словесный конфликт со своим сыном, в результате которого нанес последнему ножевые ранения. Смерть потерпевшего наступила от массивного внутреннего кровотечения", - отметили в прокуратуре.
За совершение преступления суд вынес приговор обвиняемому в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
Напомним, в Черниговской области полиция задержала ранее судимого мужчину, который избил двухлетнюю девочку, в результате чего она умерла.