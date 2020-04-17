На Буковині помер другий за день пацієнт із підозрою на COVID-19

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Чернівецькій області зафіксували ще один летальний випадок у осіб з підозрою на коронавірусну хворобу - помер чоловік 1983 року народження. Про це повідомила 17 квітня Чернівецька ОДА у Facebook, передає УНН.

"У Глибоцькій центральній районній лікарні помер пацієнт із підозрою на COVID-19. Чоловік 1983 року народження із Волоки Глибоцького району захворів 9 квітня. До лікарні його госпіталізували 13 квітня. Учора стан недужого погіршився, його перевели до реанімаційного відділення. Мав гостру двобічну пневмонію", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, вранці 17 квітня стало відомо, що у Чернівецькій області зафіксували два нові летальні випадки серед пацієнтів медзакладів - померли жінка, інфікована коронавірусом і чоловік з підозрою на COVID-19.

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