На Буковине умер второй за день пациент с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Черновицкой области зафиксировали еще один летальный случай у человека с подозрением на коронавирусную болезнь - умер мужчина 1983 года рождения. Об этом сообщила 17 апреля Черновицкая ОГА в Facebook, передает УНН.
"В Глибоцкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19. Мужчина 1983 года рождения с Волоки Глыбоцкого района заболел 9 апреля. В больницу был госпитализирован 13 апреля. Вчера состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение. Имел острую двустороннюю пневмонию", - сообщили в ОГА.
Напомним, утром 17 апреля стало известно, что в Черновицкой области зафиксировали два новых летальных случаях среди пациентов медучреждений - умерли женщина, инфицированная коронавирусом и мужчина с подозрением на COVID-19.