На Буковині поліція розслідує зґвалтування неповнолітньої 60-річним знайомим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Сторожинецькому районі слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом заяви 17-річної дівчини про зґвалтування. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
“17-річна дівчина звернулася до Сторожинецького відділу поліції із заявою про те, що її зґвалтував 60-річний знайомий. Слідчі розпочали кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що поліцейські опитали дівчину та її знайомого, а також призначили низку необхідних експертиз для з’ясування всіх обставин, викладених у заяві.
Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.
Нагадаємо, що раніше на Буковині побили і зґвалтували 77-річну жінку.