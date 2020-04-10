На Буковині побили і зґвалтували 77-річну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. 42-річний житель села Балківці завдав тілесних ушкоджень 77-річний односельчанці та зґвалтував її. Наразі триває досудове розслідування. Порушнику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.
До Новоселицького відділення поліції із заявою про зґвалтування звернулась 77-річна жителька району.
На місці події співробітники поліції з’ясували, що 42-річний кривдник прийшов до будинку односельчанки та всупереч її волі, завдавши тілесних ушкоджень, вступив з нею в статеві зносини.
Правоохоронці призначили низку експертиз.
За вказаним фактом слідчі Новоселицького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Зловмисника затримано в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Вирішується питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу правопорушнику.
Нагадаємо, на Київщині напали на жінку.