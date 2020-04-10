На Буковине избили и изнасиловали 77-летнюю женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. 42-летний житель села Балковцы нанес телесные повреждения 77-летний односельчанке и изнасиловал ее. Сейчас продолжается досудебное расследование. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.
В Новоселицкое отделение полиции с заявлением об изнасиловании обратилась 77-летняя жительница района.
На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что 42-летний обидчик пришел в дом односельчанки и вопреки ее воле, нанеся телесные повреждения, вступил с ней в половые сношения.
Правоохранители назначили ряд экспертиз.
По данному факту следователи Новоселицкого отделения полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Решается вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения правонарушителю.
Напомним, в Киевской области напали на женщину.