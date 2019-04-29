На Буковині неповнолітнього поранили з пневматичного пістолета
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Чернівецькій області водій автомобіля вистрілив з пневматичної зброї у 17-річного хлопця. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, близько о 5-й годині ранку 29-го квітня до поліції надійшло повідомлення від лікаря про госпіталізацію 17-річного жителя села Петрашівка. Лікарі діагностували у хлопця рвані рани на правій нозі та в поперековій ділянці, які він, ймовірно, отримав внаслідок пострілів зі зброї.
"Працівники Герцаївського відділення поліції встановили, що вночі у компанії жителів Петрашівки, серед яких був і потерпілий, виник конфлікт з водієм автомобіля, що проїжджав через їхнє село. Поліцейські встановили й розшукали кермувальника – 34-річного жителя району. Чоловік пояснив, що під час конфлікту він для самооборони декілька разів вистрілив з пневматичного пістолета", - йдеться в повідомленні.
Вказану зброю у чоловіка вилучили. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження.
Нагадаємо, у Вінницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того, як ті виявили у водія авто патрони.