На Буковині неповнолітнього поранили з пневматичного пістолета

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Чернівецькій області водій автомобіля вистрілив з пневматичної зброї у 17-річного хлопця. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

Так, близько о 5-й годині ранку 29-го квітня до поліції надійшло повідомлення від лікаря про госпіталізацію 17-річного жителя села Петрашівка. Лікарі діагностували у хлопця рвані рани на правій нозі та в поперековій ділянці, які він, ймовірно, отримав внаслідок пострілів зі зброї.

"Працівники Герцаївського відділення поліції встановили, що вночі у компанії жителів Петрашівки, серед яких був і потерпілий, виник конфлікт з водієм автомобіля, що проїжджав через їхнє село. Поліцейські встановили й розшукали кермувальника – 34-річного жителя району. Чоловік пояснив, що під час конфлікту він для самооборони декілька разів вистрілив з пневматичного пістолета", - йдеться в повідомленні.

Вказану зброю у чоловіка вилучили. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, у Вінницькій області пасажир автомобіля з литовською реєстрацією стріляв у поліцейських, після того, як ті виявили у водія авто патрони.

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