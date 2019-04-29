На Буковине несовершеннолетнего ранили из пневматического пистолета

Так, около в 5 часов утра 29 апреля в полицию поступило сообщение от врача о госпитализации 17-летнего жителя села Петрашовка. Врачи диагностировали у парня рваные раны на правой ноге и в пояснице, которые он, вероятно, получил в результате выстрелов из оружия.

"Работники Герцаевского отделения полиции установили, что ночью в компании жителей Петрашовки, среди которых был и потерпевший, возник конфликт с водителем автомобиля, проезжавшего через их деревню. Полицейские установили и разыскали водителя - 34-летнего жителя района. Мужчина пояснил, что во время конфликта он для самообороны несколько раз выстрелил из пневматического пистолета", - говорится в сообщении.

Указанное оружие у мужчины изъяли. Проводятся первоочередные следственные действия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Напомним, в Винницкой области пассажир автомобиля с литовской регистрацией стрелял в полицейских, после того, как те обнаружили у водителя авто патроны.