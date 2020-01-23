На Буковині на хабарі в 1,5 тис. доларів затримали головного архітектора РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Правоохоронці викрили на отриманні хабара у розмірі 1,5 тис. доларів завідувача сектору регіонального розвитку, містобудування та архітектури однієї з районних державних адміністрацій Чернівецької області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
За даними спецслужби, головний архітектор району за хабар у 1,5 тисячі доларів обіцяв посприяти місцевому мешканцю в погодженні технічної документації зі зміни цільового призначення земельної ділянки.
Оперативники спецслужби затримали посадовця під час отримання заключної частини хабара – 800 доларів на робочому місці.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину.
Нагадаємо, у столиці правоохоронці викрили корупційну схему видачі будівельних ліцензій, в організації якої підозрюються посадовці комерційної структури та ДАБІ України.