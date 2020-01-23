На Буковине на взятке в 1,5 тыс. долларов задержали главного архитектора РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Правоохранители разоблачили в получении взятки в размере 1,5 тыс. долларов заведующего сектором регионального развития, градостроительства и архитектуры одной из районных государственных администраций Черновицкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, главный архитектор района за взятку в 1,5 тысячи долларов обещал посодействовать местному жителю в согласовании технической документации по изменению целевого назначения земельного участка.
Оперативники спецслужбы задержали чиновника при получении заключительной части взятки - 800 долларов на рабочем месте.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.
Напомним, в столице правоохранители разоблачили коррупционную схему выдачи строительных лицензий, в организации которой подозреваются должностные лица коммерческой структуры и ГАСИ Украины.