На Буковині блокували вивезення товарів військового призначення до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На Буковині блокували вивезення 55 комплектуючих для приладів, що можуть використовуватися для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки, з України до країн ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Служба безпеки України запобігла незаконному переміщенню через митний кордон товарів військового призначення, що підлягають обов’язковому державному експертному контролю”, — сказано у повідомленні.
Оперативники та слідчі СБУ встановили, що мешканець одного з райцентрів Чернівецької області намагався переправити до однієї з країн ЄС 55 комплектуючих для приладів вимірювання іонізуючого випромінювання. Це обладнання, за висновками експертів, може використовуватися для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки.
“Чоловік перевозив деталі на власному автомобілі у режимі „зеленого коридору“ з приховуванням від митного контролю. Правоохоронці затримали транспортний засіб з товаром на пункті пропуску „Порубне-Сірет“ Буковинської митниці”, — додається у повідомленні.
Зазначається, що слідчими Управління СБ України в Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, на Луганщині повідомили про підозру посадовцю машинобудівного заводу з непідконтрольної території Луганської області, який постачав військову продукцію Збройним Силам Російської Федерації.