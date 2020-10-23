На Буковине блокировали вывоз товаров военного назначения в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. На Буковине блокировали вывоз 55 комплектующих для приборов, которые могут использоваться для создания оружия, а также военной и специальной техники, из Украины в страны ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Служба безопасности Украины предотвратила незаконное перемещение через таможенную границу товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспертному контролю”, — говорится в сообщении.
Оперативники и следователи СБУ установили, что житель одного из райцентров Черновицкой области пытался переправить в одну из стран ЕС 55 комплектующих для приборов измерения ионизирующего излучения. Это оборудование, по выводам экспертов, может использоваться для создания оружия, а также военной и специальной техники.
“Мужчина перевозил детали на собственном автомобиле в режиме „зеленого коридора“ с сокрытием от таможенного контроля. Правоохранители задержали транспортное средство с товаром на пункте пропуска „Порубное-Сирет“ Буковинской таможни”, — добавляется в сообщении.
Отмечается, что следователями Управления СБ Украины в Черновицкой области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Луганской области сообщили о подозрении должностному машиностроительного завода с неподконтрольной территории Луганской области, который поставлял военную продукцию Вооруженным Силам Российской Федерации.