На Буковині блокували незаконний збут зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Служба безпеки України попередила у Чернівецькій області незаконну реалізацію вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. Про це повідомляє УНН із посилання на пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, житель регіону протиправно зберігав у помешканні свого знайомого військові засоби ураження. Клієнтів фігурант підшукував через особисті зв’язки серед представників кримінальних кіл, у тому числі за кордоном. За оперативною інформацією, зловмисник планував контрабандно переправити засоби ураження через державний кордон до однієї з європейських країн.
Зазначається, що у межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ затримали торгівця зброєю в одному з прикордонних районів під час спроби збуту протипіхотної міни, тротилу, шести гранат, окопних кумулятивних зарядів, фугасних снарядів, комплектуючих до кулемета Калашникова і понад 1000 набоїв до нього. Окрім того під час обшуку у затриманого вилучено речовину, схожу на канабіс.
Вилучені засоби ураження та речовини направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 201 (контрабанда) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Перевіряється інформація щодо нелегального вивезення вилученої зброї та боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.
Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала у Херсоні та Чернігові незаконну реалізацію вогнепальної зброї та боєприпасів.