На блокпості в Краматорську затримали "беркутівця ДНР"

“Колегу” правоохоронці виявили під час перевірки за розшуковими базами. Виявилося, що колишній правоохоронець, пенсіонер МВС у 2014 році вступив до лав незаконних збройних формувань та працював в “органах дізнання”. В обов’язки чоловіка входило опитувати людей, яких затримував на вулицях Донецька так званий “патруль СВД Беркут”.

Затриманого доставили до Краматорського відділу поліції.

Раніше чоловік працював в обласному управлінні міліції, звідки в 1995 році пішов на пенсію. Весь цей час він займався своїми справами, а окупація стала приводом розпочати новий виток кар’єри.

Наприкінці липня 2014 року один зі знайомих, який на той час очолив “відділ дізнання” в громадській організації “Союз ветеранів Донбасу “Беркут”, запропонував пенсіонеру приєднатися до них та деякий час попрацювати дізнавачем.

Чоловік погодився, і йому було виділено окремий кабінет, в якому він здійснював “перевірку” доставлених за адміністративні та кримінальні правопорушення громадян.

Матеріали перевірок, які стосувалися бойовиків, передавалися до “військової поліції ДНР”, відносно цивільних — до “прокуратури ДНР”, а самих затриманих чоловік доставляв до різних “органів” для проведення “слідчих дій”.

Таким чином за три тижні він опитав близько 50 людей. За словами дізнавача, вони були затримані за дрібні злочини — хуліганство, крадіжки.

За словами колишнього учасника НЗФ, співробітники “органів дізнання” під час опитувань використовували до затриманих громадян недозволені методи та фізичне насильство, простіше кажучи — били та катували.

“Такого вже давно не було, я був не згоден з цими методами роботи з людьми, тому відмовився далі надавати їм допомогу”, — зазначив чоловік.

Грошей за роботу він не отримав. Наразі з учасником НЗФ працюють слідчі. Проводяться заходи щодо перевірки його діяльності у лавах незаконних збройних формувань.

Як повідомляв УНН, Генерала РФ оголосили в розшук за обстріл українських позицій.