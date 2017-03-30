На блокпосту в Краматорске задержали "беркутовца ДНР"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51285 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104921 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161509 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118853 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117964 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113318 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104789 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107213 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103698 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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На блокпосту в Краматорске задержали "беркутовца ДНР"

На блокпосту в Краматорске задержали "беркутовца ДНР"

Киев  •  УНН

 • 10510 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. На блокпосту в Краматорске правоохранители задержали дознавателя бандформирования "Союз ветеранов Донбасса" Беркут ". Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

"Коллегу" правоохранители обнаружили во время проверки по розыскными базами. Оказалось, что бывший милиционер, пенсионер МВД в 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и работал в "органах дознания". В обязанности мужчины входило опрашивать людей, которых задерживал на улицах Донецка так называемый "патруль СВД Беркут".

Задержанного доставили в Краматорского отдела полиции.

Ранее мужчина работал в областном управлении милиции, откуда в 1995 году ушел на пенсию. Все это время он занимался своими делами, а оккупация стала поводом начать новый виток карьеры.

В конце июля 2014 один из знакомых, который в то время возглавил "отдел дознания" в общественной организации "Союз ветеранов Донбасса" Беркут ", предложил пенсионеру присоединиться к ним и некоторое время поработать дознавателем.

Мужчина согласился, и ему был выделен отдельный кабинет, в котором он осуществлял "проверку" доставленных за административные и уголовные правонарушения граждан.

Материалы проверок, касающихся боевиков, передавались в "военной полиции ДНР", в отношении гражданских - до "прокуратуры ДНР", а самих задержанных человек доставлял в различных «органов» для проведения "следственных действий".

Таким образом за три недели он опросил около 50 человек. По словам дознавателя, они были задержаны за мелкие преступления - хулиганство, кражи.

По словам бывшего участника НВФ, сотрудники "органов дознания" во время опросов использовали на задержанных граждан недозволенные методы и физическое насилие, проще говоря - били и пытали.

"Такого уже давно не было, я был не согласен с этими методами работы с людьми, поэтому отказался дальше оказывать им помощь", - отметил мужчина.

Денег за работу он не получил. Сейчас с участником НВФ работают следователи. Проводятся мероприятия по проверке его деятельности в рядах незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал УНН, Генерала РФ объявили в розыск за обстрел украинских позиций.

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