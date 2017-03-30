На блокпосту в Краматорске задержали "беркутовца ДНР"

"Коллегу" правоохранители обнаружили во время проверки по розыскными базами. Оказалось, что бывший милиционер, пенсионер МВД в 2014 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и работал в "органах дознания". В обязанности мужчины входило опрашивать людей, которых задерживал на улицах Донецка так называемый "патруль СВД Беркут".

Задержанного доставили в Краматорского отдела полиции.

Ранее мужчина работал в областном управлении милиции, откуда в 1995 году ушел на пенсию. Все это время он занимался своими делами, а оккупация стала поводом начать новый виток карьеры.

В конце июля 2014 один из знакомых, который в то время возглавил "отдел дознания" в общественной организации "Союз ветеранов Донбасса" Беркут ", предложил пенсионеру присоединиться к ним и некоторое время поработать дознавателем.

Мужчина согласился, и ему был выделен отдельный кабинет, в котором он осуществлял "проверку" доставленных за административные и уголовные правонарушения граждан.

Материалы проверок, касающихся боевиков, передавались в "военной полиции ДНР", в отношении гражданских - до "прокуратуры ДНР", а самих задержанных человек доставлял в различных «органов» для проведения "следственных действий".

Таким образом за три недели он опросил около 50 человек. По словам дознавателя, они были задержаны за мелкие преступления - хулиганство, кражи.

По словам бывшего участника НВФ, сотрудники "органов дознания" во время опросов использовали на задержанных граждан недозволенные методы и физическое насилие, проще говоря - били и пытали.

"Такого уже давно не было, я был не согласен с этими методами работы с людьми, поэтому отказался дальше оказывать им помощь", - отметил мужчина.

Денег за работу он не получил. Сейчас с участником НВФ работают следователи. Проводятся мероприятия по проверке его деятельности в рядах незаконных вооруженных формирований.

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