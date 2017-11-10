На блокпості Донеччини в автомобілі правоохоронці виявили арсенал боєприпасів

"Сьогодні ввечері на автошляху Донецьк-Запоріжжя було зупинено автомобіль під керуванням чоловіка 1960 року народження. При перевірці салону серед речей були виявлені коробки з набоями до автоматичної зброї та пістолету, а також великокаліберні у кількості більше 500 штук, 7 гранат Ф-1 та РГД, 4 запали та 2 міни" - повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області.

Наразі з’ясовується походження такої кількості боєприпасів. Їх вилучено та буде спрямовано на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, майже 140 набоїв різного калібру, пістолет, гранати, сигнальні та димові шашки ховав у власному будинку 28-річний житель Покровська.